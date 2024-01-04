У грудні минулого року збільшились продажі дизельних авто, та скоротилась частка електромобілів.

Найпопулярнішими на українському ринку нових легкових автомобілів залишаються моделі з бензиновими двигунами, повідомляє Укравтопром.

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У грудні вони охопили майже 47% продажів нових авто, збільшивши свою ринкову частку відносно листопада на 1 відсотковий пункт (в.п.). Сегмент дизельних авто збільшився з 21% до понад 24%. Водночас частка гібридів зменшилась з 18,5% до трішки більше 15%. Також зменшилась частка електромобілів з 15% до 13%. Автомобілям з ГБО знову належало менше 1% ринку нових легковиків.

Лідерські позиції за сегментами посіли: