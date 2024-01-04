В декабре прошлого года увеличились продажи дизельных авто, и сократилась доля электромобилей.

Самыми популярными на украинском рынке новых легковых автомобилей остаются модели с бензиновыми двигателями, сообщает Укравтопром.

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В декабре они охватили почти 47% продаж новых авто, увеличив свою рыночную долю относительно ноября на 1 процентный пункт (п.п.). Сегмент дизельных авто увеличился с 21% до более 24%. В то же время доля гибридов уменьшилась с 18,5% до чуть более 15%. Также уменьшилась доля электромобилей с 15% до 13%. Автомобилям с ГБО принадлежало менее 1% рынка новых легковушек.

Лидерские позиции по сегментам заняли: