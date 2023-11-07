За год количество элитных автомобилей значительно выросло. Это одна из причин, почему импорт бензинов А-98/100 в Украину уже превзошел показатель 2021 года.

За январь-сентябрь 2023 импорт в Украину бензина с октановым числом 98 и выше составил 20,7 тыс. тонн. Об этом со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95" сообщает издание enkorr.

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«С одной стороны, это (20,7 тыс. т — ред.) всего 2% от расчетного баланса рынка. Интересно то, что этот сегмент рынка имеет динамику роста на 20% по сравнению с «довоенным» 2021 годом, тогда как общий рынок бензинов, по результатам 2023 года, скорее всего, покажет снижение по сравнению с 2021-м на 10%», — говорится в статье.



Импорт бензина А-98/100 2019-2023 гг., тыс. т

Как отмечают авторы, если до 2022 года 67% высокооктанового горючего импортировали из белорусского Мозыря, остальные — 33% — приходились на литовский НПЗ «Мажейкю нефть», то в 2023 году поставки 98-го диверсифицировались, как и остальные марки.

«Почти весь объем заходит автомобильным транспортом через западную границу. Незначительная часть – 3% – через южный. До польской границы высокооктановое горючее проходит долгий путь в зависимости от страны-производителя: морским транспортом в европейский порт, а оттуда – автомобилями в Украину», — отмечается в статье.



Источники поставки бензина А-98/100 2023 года, %

Крупнейшим импортером высокооктанового горючего за 9 месяцев 2023 года стала сеть UPG, на которую приходится почти 70% импорта, или 14 тыс. т. Второе место рейтинга досталось WOG (1,75 тыс. т), третье — Socar (1,3 тыс. т.), четвертая – Grand Petrol (0,8 тыс. т) и пятая – KLO (0,7 тыс. т).

По словам участников рынка, спрос на высокооктановое горючее растет. "Увеличивается количество элитных авто, что положительно влияет на реализацию высокооктанового бензина на АЗС", — цитируют одного из опрошенных респондентов авторы статьи.

Это подтверждается данными информационно-аналитической группы AUTO-Consulting. Так, количество дорогостоящих автомобилей (среднерыночной стоимостью 375 минимальных зарплат, а в 2023 году это 2,512 млн грн), облагаемых транспортным налогом, за последний год выросло вдвое по сравнению с 2022-м, и на 37,8% — с 2021-м.