За рік кількість елітних автомобілів значно зросла. Це одна з причин, чому імпорт бензинів А-98/100 в Україну вже перевершив показник 2021 року.

За січень-вересень 2023 року імпорт в Україну бензину з октановим числом 98 і вище становив 20,7 тис. тонн. Про це з посиланням на дані Консалтингової групи «А-95» пише видання enkorr.

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«З одного боку, це (20,7 тис. т — ред,) лише 2% від розрахункового балансу ринку. Цікаво те, що цей сегмент ринку має динаміку зростання на 20% порівняно із «довоєнним» 2021 роком, тоді як загальний ринок бензинів, за результатами 2023 року, найімовірніше, покаже зниження порівняно з 2021-им на 10%», — йдеться у статті.



Імпорт бензину А-98/100 2019-2023 рр., тис. т

Як зазначають автори, якщо до 2022 року 67% високооктанового пального імпортували з білоруського Мозиря, решта — 33% — припадали на литовський НПЗ «Мажейкю нафта», то 2023-го року постачання 98-го диверсифікувалось, як і решти марок нафтопродуктів.

«Майже весь обсяг заходить автомобільним транспортом через західний кордон. Незначна частина – 3% – через південний. До польського кордону високооктанове пальне долає довгий шлях залежно від країни-виробника: морським транспортом до європейського порту, а звідти – автомобілями в Україну», — зазначається у статті.



Джерела постачання бензину А-98/100 2023 року,%

Найбільшим імпортером високооктанового пального за 9 місяців 2023 року стала мережа UPG, на яку припадає майже 70% імпорту, або 14 тис. т. Друга сходинка рейтингу дісталась WOG (1,75 тис. т), третя — Socar (1,3 тис. т), четверта — Grand Petrol (0,8 тис. т) і п’ята — KLO (0,7 тис. т).

Зі слів учасників ринку, попит на високооктанове пальне зростає. «Збільшується кількість елітних авто, що позитивно впливає на реалізацію високооктанового бензину на АЗС», – цитують одного з опитаних респондентів автори статті.

Це підтверджується даними інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting. Так, кількість дорогих автомобілів (середньоринковою вартістю 375 мінімальних зарплат, а 2023 року це 2,512 млн грн), які оподатковуються транспортним податком, за останній рік зросла вдвічі порівняно з 2022-м, і на 37,8% — із 2021-м.