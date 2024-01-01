Моторні вподобання українців 2024 року

Mazda CX5
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Торік автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 65% ринку нових легковиків, повідомляє Укравтопром.
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Найпопулярнішими на українському ринку нових легкових автомобілів залишались моделі з бензиновими двигунами. Однак їх ринкова частка відносно 2023 року зменшилась на 7 відсоткових пунктів – до 40%.
Водночас сегмент дизельних авто збільшився з 22,8% до 25,6%. Частка гібридів зросла з 17,7% до 19,5%. Також збільшилась частка електромобілів з 12% до 14,5%. Автомобілям з ГБО знову належало менше 1% ринку нових легковиків.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
- Бензинові авто – Mazda CX5;
- Дизельні – Renault Duster;
- Гібридні – Toyota RAV-4;
- Електро – Volkswagen ID.4;
- Авто з ГБО – Hyundai Tucson.