Моторные предпочтения украинцев в 2024 году

Mazda CX5
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В прошлом году автомобили с традиционными двигателями охватили более 65% рынка новых легковушек, сообщает Укравтопром.
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Самыми популярными на украинском рынке новых легковых автомобилей оставались модели с бензиновыми двигателями. Однако их рыночная доля относительно 2023 года уменьшилась на 7 процентных пунктов – до 40%.
В то же время сегмент дизельных авто увеличился с 22,8% до 25,6%. Доля гибридов выросла с 17,7% до 19,5%. Также увеличилась доля электромобилей с 12% до 14,5%. Автомобилям с ГБО снова принадлежало менее 1% рынка новых легковушек.
Лидерские позиции по сегментам заняли:
- Бензиновые авто – Mazda CX5;
- Дизельные – Renault Duster;
- Гибридные – Toyota RAV-4;
- Электро – Volkswagen ID.4;
- Авто с ГБО – Hyundai Tucson.