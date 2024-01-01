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Моторные предпочтения украинцев в 2024 году

В прошлом году рос спрос на экономичные дизельные версии. Доля бензиновых авто уменьшается в пользу гибридов и электричек.
Какие моторы выбирали украинцы в 2024 году - Auto24

Mazda CX5

Евгений Гудущан
logo6 января, 10:37
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В прошлом году автомобили с традиционными двигателями охватили более 65% рынка новых легковушек, сообщает Укравтопром.

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Самыми популярными на украинском рынке новых легковых автомобилей оставались модели с бензиновыми двигателями. Однако их рыночная доля относительно 2023 года уменьшилась на 7 процентных пунктов – до 40%.

В то же время сегмент дизельных авто увеличился с 22,8% до 25,6%. Доля гибридов выросла с 17,7% до 19,5%. Также увеличилась доля электромобилей с 12% до 14,5%. Автомобилям с ГБО снова принадлежало менее 1% рынка новых легковушек.

Лидерские позиции по сегментам заняли:

  • Бензиновые авто – Mazda CX5;
  • Дизельные – Renault Duster;
  • Гибридные – Toyota RAV-4;
  • Электро – Volkswagen ID.4;
  • Авто с ГБО – Hyundai Tucson.
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