Почему дизельные двигатели хуже прогреваются и что с этим делать

Дизельные двигатели имеют больший коэффициент полезного действия, именно поэтому тепловые потери энергии у них меньше. Это – главная причина, почему они греются дольше своих бензиновых собратьев.

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Такая особенность дизельных двигателей заставляет инженеров искать решения, которые позволяют как можно быстрее вывести дизельный двигатель на рабочую температуру.

Как решают проблему автопроизводители

Автономный подогрев охлаждающей жидкости. Самым известным производителем таких систем является компания Webasto. Суть системы – в подогреве охлаждающей жидкости за счет сжигания дизельного топлива в автономном модуле.

Подобные системы являются едва ли не лучшим из возможных решений, ведь двигатель и салон автомобиля можно полностью прогреть, даже не заводя двигатель. Система может включаться дистанционно, или программироваться на определенное время. Единственный недостаток – цена. В связи с этим "мокрые" автономные обогреватели обычно ставятся только на премиальных автомобилях, причем чаще всего – в качестве опции.

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Автономный подогреватель охлаждающей жидкости: лучшее решение для зимней эксплуатации дизельных авто

Электрический подогрев охлаждающей жидкости. Такая система очень распространена на бюджетных моделях. Суть системы – в установке нескольких свечей накаливания и пропускания вокруг них охлаждающей жидкости. Благодаря такой конструкции двигатель быстрее выходит на рабочую температуру.

Недостатком таких систем является слишком большое потребление электроэнергии сразу после холодного пуска. Это создает сильную нагрузку на генератор именно в тот момент, когда он заряжает аккумулятор после просадки, вызванной работой штатных свечей накаливания и стартера.

"Сухой" обогрев салона. Существуют системы автономного отопления, которые греют воздух в салоне, сжигая дизельное топливо. Они значительно дешевле своих "мокрых" собратьев, но имеют отношение только к системе комфорта.

К прогреву двигателя такие системы не имеют прямого отношения, но благодаря им все же удается быстрее прогревать мотор, ведь тепло от двигателя не тратится на прогрев салона.

”Сухой” обогреватель салона также будет не лишним для авто с дизельным мотором

Электрический ТЭН для салона. В некоторых бюджетных авто с завода в воздушных каналах салона устанавливают электрические ТЭНы. Конечно, такая система не греет двигатель, но позволяет быстрее прогреть салон.

Современная система охлаждения. Современные дизельные моторы (особенно больших объемов) часто имеют несколько термостатов, помпу с изменяемой геометрией, которая может изменять скорость потока охлаждающей жидкости, дополнительные электрические помпы для жидкости охлаждения. Также во многих премиальных авто есть жалюзи для основного радиатора охлаждения.

А еще на скорость прогрева дизеля влияет система EGR (нужна для обеспечения экологических стандартов), которая имеет собственный теплообменник. Подогрев происходит за счет выхлопных газов. Если эта система заглушена, и/или отвязана программно, время прогрева двигателя может измениться.

Как "согреть" дизель самостоятельно

Едва ли не самым распространенным "дедовским" методом является установка картонки перед радиатором. На самом деле эффект от такого решения незначительный, но при сильных морозах и вреда от картонки не будет.

Впрочем, если вовремя не избавиться картона перед потеплением, можно перегреть двигатель. Подробнее о картонках перед радиатором можно прочитать здесь.

Картонка перед радиатором – решение неоднозначное, но также имеет право на жизнь

Утепление моторного отсека. Заклеивание капота, моторного щита и даже нижней защиты двигателя теплоизоляционным материалом может иметь неплохой эффект. Кроме улучшения скорости прогрева, такие операции уменьшают шумность в салоне, что также положительно сказывается на комфорте.

Электрический обогреватель. Если автомобиль стоит в гараже или во дворе частного дома, то обычный электрический обогреватель от сети на 220 вольт может за несколько минут прогреть салон. Также существуют системы, которые подогревают охлаждающую жидкость двигателя от внешней бытовой сети. Но они недешевые и довольно сложные в монтаже.

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Установка автономного обогревателя. Установить "мокрый" или "сухой" автономный обогреватель салона можно на специализированных СТО. Однако чаще делают на коммерческих авто, в которых водителю приходится проводить много времени и даже ночевать.