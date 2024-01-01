Чому дизельні двигуни гірше прогріваються і що з цим робити

Дизельні двигуни мають більший коефіцієнт корисної дії, саме тому теплові втрати енергії у них менші. Це головна причина, чому вони гріються довше за своїх бензинових побратимів.

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Така особливість дизельних двигунів змушує інженерів шукати рішення, які дозволяють якомога швидше вивести дизельний двигун на робочу температуру.

Як розв'язують проблему автовиробники

Автономний підігрів охолоджувальної рідини. Найвідомішим виробником таких систем є компанія Webasto. Суть системи – у підігріві охолоджувальної рідини за рахунок спалювання дизельного пального в автономному модулі.

Подібні системи є чи не найкращим з можливих рішень, адже двигун та салон автомобіля можна повністю прогріти, навіть не заводячи двигун. Система може вмикатись дистанційно, або програмуватись на певний час. Єдиний недолік – ціна. У зв’язку з цим «мокрі» автономні обігрівачі зазвичай ставляться лише на преміальних автомобілях, причому найчастіше – у якості опції.

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Автономний підігрівач охолоджувальної рідини: найкраще рішення для зимової експлуатації дизельних авто

Електричний підігрів охолоджувальної рідини. Така система дуже поширена на бюджетних моделях. Суть системи – у встановленні кількох свічок розжарювання та пропускання навколо них охолоджувальної рідини. Завдяки такій конструкції двигун швидше виходить на робочу температуру.

Недоліком таких систем є надто велике споживання електроенергії одразу після холодного пуску. Це створює сильне навантаження на генератор саме у той момент, коли він заряджає акумулятор після просадки, викликаної роботою штатних свічок розжарювання та стартера.

«Сухий» обігрів салону. Існують системи автономного опалення, які гріють повітря в салоні, спалюючи дизельне пальне. Вони значно дешевші за своїх «мокрих» побратимів, але мають відношення лише до системи комфорту.

До прогріву двигуна такі системи не мають прямого стосунку, але завдяки ним все ж вдається швидше прогрівати мотор, адже тепло від двигуна не витрачається на прогрів салону.

”Сухий” обігрівач салону також буде не зайвим для авто з дизельним мотором

Електричний ТЕН для салону. У деяких бюджетних авто з заводу у повітряних каналах салону встановлюють електричні ТЕНи. Звісно, така система не гріє двигун, але дозволяє швидше прогріти салон.

Сучасна система охолодження. Сучасні дизельні мотори (особливо великих об’ємів) часто мають кілька термостатів, помпу зі змінною геометрією, яка може змінювати швидкість потоку охолоджувальної рідини, додаткові електричні помпи для рідини охолодження. Також у багатьох преміальних авто є жалюзі для основного радіатора охолодження.

А ще на швидкість прогріву дизеля впливає система EGR (потрібна для забезпечення екологічних стандартів), яка має власний теплообмінник. Підігрів відбувається за рахунок вихлопних газів. Якщо ця система заглушена, та/або відв’язана програмно, час прогріву двигуна може змінитись.

Як «зігріти» дизель самотужки

Чи не найпоширенішим «дідівським» методом є встановлення картонки перед радіатором. Насправді ефект від такого рішення незначний, але при сильних морозах і шкоди від картонки не буде.

Втім, якщо вчасно не позбавитись картону перед потеплінням, можна перегріти двигун. Докладніше про картонки перед радіатором можна прочитати тут.

Картонка перед радіатором – рішення неоднозначне, але також має право на життя

Утеплення моторного відсіку. Заклеювання капота, моторного щита та навіть нижнього захисту двигуна теплоізоляційним матеріалом може мати непоганий ефект. Окрім покращення швидкості прогріву, такі операції зменшують шумність в салоні, що також позитивно позначається на комфорті.

Електричний обігрівач. Якщо автомобіль стоїть у гаражі або у дворі приватного будинку, то звичайний електричний обігрівач від мережі на 220 вольтів може за кілька хвилин прогріти салон. Також існують системи, які підігрівають охолоджувальну рідину двигуна від зовнішньої побутової мережі. Але вони недешеві й доволі складні у монтажі.

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Встановлення автономного обігрівача. Встановити «мокрий» або «сухий» автономний обігрівач салону можна на спеціалізованих СТО. Однак частіше роблять на комерційних авто, в яких водію доводиться проводити багато часу і навіть ночувати.