Моторні вподобання українців у 2025 році

Як повідомляє Укравтопром, частка автомобілів із традиційними двигунами внутрішнього згоряння скоротилася майже до половини ринку, тоді як електрифіковані моделі істотно посилили свої позиції.

Читайте також: Renault переходить на моторні оливи з відпрацьованої сировини

Для порівняння, у 2024 році автомобілі з класичними бензиновими та дизельними моторами займали понад 65 відсотків продажів нових легковиків. У 2025 році цей показник суттєво знизився, що свідчить про зміну споживчих пріоритетів та вплив загальноєвропейських трендів.

Бензинові автомобілі

Бензинові моделі залишилися найпоширенішими на ринку, однак їхня частка зменшилася з 40 відсотків у 2024 році до 32,3 відсотка у 2025-му. Це найвідчутніше падіння серед усіх сегментів.

Електромобілі

Сегмент електрокарів продемонстрував найбільше зростання. Його частка збільшилася майже вдвічі, з 14,5 відсотка до 28,3 відсотка. Таким чином, електромобілі фактично наблизилися до бензинових авто за обсягом присутності на ринку.

Гібридні автомобілі

Частка гібридів зросла з 19,5 відсотка до 21,8 відсотка. Попит на такі моделі зберігає стабільну позитивну динаміку, оскільки вони поєднують економічність із відсутністю жорсткої залежності від зарядної інфраструктури.

Дизельні автомобілі

Дизельний сегмент продовжив втрачати позиції. Його частка зменшилася з 25,6 відсотка у 2024 році до 17,4 відсотка у 2025-му, що відповідає загальносвітовій тенденції скорочення попиту на дизельні двигуни.

Автомобілі з газобалонним обладнанням

Моделі з ГБО, як і раніше, займають менше 1 відсотка ринку нових легковиків, залишаючись нішевим рішенням.

Лідери за сегментами у 2025 році

Бензинові автомобілі – Hyundai Tucson

Електромобілі – Volkswagen ID.Unyx

Гібридні автомобілі – Toyota RAV-4

Дизельні автомобілі – Renault Duster

Автомобілі з ГБО – Hyundai Tucson

Аналітики зазначають, що різке зростання частки електромобілів та гібридів у 2025 році відображає як зміну споживчих настроїв, так і розширення модельного ряду на українському ринку. Водночас подальша динаміка значною мірою залежатиме від розвитку зарядної інфраструктури, державної політики та рівня доходів споживачів.