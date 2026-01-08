Моторные предпочтения украинцев в 2025 году

Как сообщает Укравтопром, доля автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания сократилась почти до половины рынка, тогда как электрифицированные модели существенно усилили свои позиции.

Для сравнения, в 2024 году автомобили с классическими бензиновыми и дизельными моторами занимали более 65 процентов продаж новых легковушек. В 2025 году этот показатель существенно снизился, что свидетельствует об изменении потребительских приоритетов и влияние общеевропейских трендов.

Бензиновые автомобили

Бензиновые модели остались самыми распространенными на рынке, однако их доля уменьшилась с 40 процентов в 2024 году до 32,3 процента в 2025-м. Это самое ощутимое падение среди всех сегментов.

Электромобили

Сегмент электрокаров продемонстрировал наибольший рост. Его доля увеличилась почти вдвое, с 14,5 процента до 28,3 процента. Таким образом, электромобили фактически приблизились к бензиновым авто по объему присутствия на рынке.

Гибридные автомобили

Доля гибридов выросла с 19,5 процента до 21,8 процента. Спрос на такие модели сохраняет стабильную положительную динамику, поскольку они сочетают экономичность с отсутствием жесткой зависимости от зарядной инфраструктуры.

Дизельные автомобили

Дизельный сегмент продолжил терять позиции. Его доля уменьшилась с 25,6 процента в 2024 году до 17,4 процента в 2025-м, что соответствует общемировой тенденции сокращения спроса на дизельные двигатели.

Автомобили с газобаллонным оборудованием

Модели с ГБО, по-прежнему, занимают менее 1 процента рынка новых легковушек, оставаясь нишевым решением.

Лидеры по сегментам в 2025 году

Бензиновые автомобили – Hyundai Tucson

Электромобили – Volkswagen ID.Unyx

Гибридные автомобили – Toyota RAV-4

Дизельные автомобили – Renault Duster

Автомобили с ГБО – Hyundai Tucson

Аналитики отмечают, что резкий рост доли электромобилей и гибридов в 2025 году отражает как изменение потребительских настроений, так и расширение модельного ряда на украинском рынке. В то же время дальнейшая динамика в значительной степени будет зависеть от развития зарядной инфраструктуры, государственной политики и уровня доходов потребителей.