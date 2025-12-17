Renault переходить на моторні оливи з відпрацьованої сировини

Як повідомляє Renault Group, концерн офіційно оголосив про запуск першої у світі повної лінійки преміальних моторних олив із регенерованих базових компонентів. Нові оливи створені у співпраці з Castrol і вже доступні в європейській дилерській мережі брендів Renault Group.

Що змінюється для власників Renault

Ключовою новинкою стала олива специфікації RN17 з в’язкістю 5W-30. Саме вона покриває понад половину автомобілів Renault Group, які нині експлуатуються в Європі. У компанії наголошують: мова йде не про нішевий продукт, а про масове рішення для сучасних моделей.

Головна особливість нових олив — використання Re-Refined Base Oils, тобто базових олив, отриманих шляхом глибокої регенерації відпрацьованих мастильних матеріалів. Завдяки сучасним технологіям очищення та обробки вони за своїми характеристиками відповідають «первинним» оливам з нафти.

Менше CO₂ без втрати ресурсу

За оцінками Renault Group, застосування регенерованих базових олив дозволяє зменшити вуглецевий слід моторної оливи на 13–24%. Для RN17 цей показник становить близько 15%. При цьому нові продукти повністю відповідають технічним вимогам виробника, забезпечують захист двигуна та не впливають на дію заводської гарантії.

Фактично Renault робить ставку на циркулярну економіку у післяпродажному обслуговуванні. Використання таких олив зменшує потребу в сирій нафті, стимулює переробку відпрацьованих мастильних матеріалів і допомагає скорочувати так звані Scope 3 викиди — ті, що виникають поза межами безпосереднього виробництва автомобілів.

Повна лінійка вже на горизонті

RN17 — лише початок. У Renault Group підтверджують, що специфікації RN700 і RN710 вже запущені, а до 2026 року до них приєднаються RN720 та AN2022. Таким чином, концерн стане єдиним автовиробником, який пропонуватиме повністю оновлену лінійку преміальних моторних олив з регенерованими базовими компонентами для всіх своїх моделей.

Сигнал для всієї індустрії

У компанії прямо заявляють: це не маркетинговий експеримент, а стратегічний крок. Renault прагне довести, що екологічність може поєднуватися з високими технічними стандартами та реальними потребами клієнтів.

За словами віцепрезидента Renault Group з післяпродажного обслуговування Франсуа Делйона, запуск нових олив демонструє, що сталі рішення можуть працювати протягом усього життєвого циклу автомобіля. У Castrol, зі свого боку, називають проєкт прикладом того, як автовиробник і нафтова компанія можуть спільно створювати продукти нового покоління для масового ринку.