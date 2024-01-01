Що станеться з двигуном, якщо вчасно не замінити оливу: відео

Нехтування заміною оливи в автомобілі – це найгірше, що ви можете зробити для свого двигуна. Моторна олива є джерелом життя вашого автомобіля, очищаючи сміття та частки, коли воно циркулює по всіх трубах і щілинах вашого двигуна. Тому наявність свіжої оливи є життєво необхідною. Пройдіть пару десятків тисяч кілометрів, не змінюючи його, і можуть статися справді погані речі.

Читайте також: Як рівень оливи впливає на потужність двигуна: експеримент

Ось доказ. YouTube-канал I Do Cars отримав можливість розібрати 2,3-літровий рядний чотирициліндровий двигун EcoBoost, знятий з Ford Ranger із пробігом 104 000 миль (166 тисяч км), знявши весь процес для повного відео.

Докази недбалості з’являються на ранній стадії. Кришка ланцюга ГРМ вкрита лаком, що свідчить про старе, перевикористане масло. Зняття кришки клапана показує рівень осаду та сміття, які могли виникнути лише через відсутність заміни оливи.

Ситуація стає гіршою, оскільки ведучий каналу Ерік глибше заглиблюється в механізм. На дні масляного піддона є товстий шар мулу, а на блоці, масляному насосі, розподільних валах і колінчастому валу ще більше лаку.

Ерік підозрює, що той, хто останнім працював над цим двигуном, вилив у двигун купу присадок для промивання, намагаючись очистити шлам. Це мало протилежний ефект, послаблюючи шлам і закупорюючи його в кількох крихітних масляних каналах двигуна.

За словами Еріка, це те, що врешті-решт призвело до того, що двигун залишився без оливи та спричинило обертання підшипника колінвала. Пошкодження було настільки сильним, що один підшипник зрісся з колінчастим валом, частково розпавшись.

Після розбирання двигуна Ерік посилається на CarFax Ranger, який не показує жодних доказів заміни за останні 50 000 миль. Отже, можливо, ця вантажівка працювала на одній і тій самій оливі протягом усієї другої половини свого життя.