Як рівень оливи впливає на потужність двигуна: експеримент

Прагнете отримати більше потужності від свого двигуна? У першу чергу спадають на думку різні варіанти тюнінгу. Але є один дуже простий спосіб знайти додаткову потужність, про який багато ентузіастів навіть не думають: рівень оливи.

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Вірте чи ні, але об’єм оливи має великий вплив на потужність двигуна. Lake Speed Jr. з YouTube-каналу The Motor Oil Geek взяв участь у динамометрії двигуна, щоб показати, скільки потужності можна отримати та втратити залежно від кількості оливи в картері.

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Speed Jr. об’єднався з Беном Страдером з Університету EFI, щоб з’ясувати, як потужність і тиск оливи контрастують, коли в двигун додається більше масла. Використовуючи V-8 серії LS від General Motors (також відомий як «біг блок»), дует починає з п’ятьма літрами масла в піддоні — майже достатньо, щоб змусити великий, двигун голодувати.

Двигун здатний виробляти вражаючі 649 кінських сил, але тиск масла небезпечно низький. Молодший спеціаліст додає два літра перед тим, як зробити ще один запуск. Цього разу тиск масла на більш безпечному рівні, але потужність знизилася до 630 коней. Не божевільна втрата, але й нічого.

Цифри стають ще більш дивними, оскільки додається більше оливи. В двигун заливають вливають ще два літри (виходить дев’ять літрів), перш ніж запустити двигун втретє. Він видає максимальну потужність 589 к.с., що на дивовижні 60 к.с. нижче початкового числа. Звичайно, тиск масла ідеальний протягом усього тесту.

Цей тест є остаточним доказом концепції, яку клубні гонщики та професіонали використовують протягом десятиліть. Застосування рекомендованої кількості оливи, безсумнівно, забезпечить безпеку вашого двигуна, але якщо вам потрібне зростання потужності, щоб отримати перевагу в драг-рейсі або на прямій доріжці, вам потрібно менше масла. Менше масла означає менше рідини, яка сповільнює обертання двигуна, і менший опір для внутрішніх частин.

Недоліком використання меншої кількості масла, очевидно, є більший ризик для вашого двигуна. Фокус полягає в тому, щоб точно визначити, скільки масла потрібно для роботи вашого двигуна, і ні краплі більше.