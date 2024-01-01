Как уровень масла влияет на мощность двигателя: эксперимент

Стремитесь получить больше мощности от своего двигателя? В первую очередь приходят на ум различные варианты тюнинга. Но есть один очень простой способ обрести дополнительную мощность, о котором многие энтузиасты даже не думают: уровень масла.

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Верьте или нет, но объем масла имеет большое влияние на мощность двигателя. Lake Speed Jr. с YouTube-канала The Motor Oil Geek принял участие в динамометрии двигателя, чтобы показать, сколько мощности можно получить и потерять в зависимости от количества масла в картере.

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Speed Jr. объединился с Беном Страдером из Университета EFI, чтобы выяснить, как мощность и давление масла контрастируют, когда в двигатель добавляется больше масла. Используя V-8 серии LS от General Motors (также известный как "биг блок"), дуэт начинает с пятью литрами масла в поддоне - почти достаточно, чтобы заставить большой, двигатель голодать.

Двигатель способен производить впечатляющие 649 лошадиных сил, но давление масла опасно низкое. Специалист добавляет два литра перед тем, как сделать еще один запуск. На этот раз давление масла на более безопасном уровне, но мощность снизилась до 630 лошадей. Не сумасшедшая потеря.

Цифры становятся еще более странными, поскольку добавляется больше масла. В двигатель вливают еще два литра (получается девять литров), прежде чем запустить двигатель в третий раз. Он выдает максимальную мощность 589 л.с., что на удивительные 60 л.с. ниже изначального числа. Конечно, давление масла идеальное на протяжении всего теста.

Этот тест является окончательным доказательством концепции, которую клубные гонщики и профессионалы используют на протяжении десятилетий. Применение рекомендованного количества масла, несомненно, обеспечит безопасность вашего двигателя, но если вам нужен рост мощности, чтобы получить преимущество, например, в драг-рейсе, вам нужно меньше масла. Меньше масла означает меньше жидкости, которая замедляет вращение двигателя, и меньшее сопротивление для внутренних частей.

Недостатком использования меньшего количества масла, очевидно, является больший риск для вашего двигателя. Фокус заключается в том, чтобы точно определить, сколько масла нужно для работы вашего двигателя, и ни капли больше.