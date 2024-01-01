Что произойдет с двигателем, если вовремя не заменить масло: видео

Пренебрежение заменой масла в автомобиле – это худшее, что вы можете сделать для своего двигателя. Моторное масло является источником жизни вашего автомобиля, очищая мусор и частицы, когда оно циркулирует по всем трубам и щелям вашего двигателя. Поэтому наличие свежего масла является жизненно необходимым. Пройдите пару десятков тысяч километров, не меняя его, и могут произойти действительно плохие вещи.

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Вот доказательство. YouTube-канал I Do Cars получил возможность разобрать 2,3-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель EcoBoost, снятый с Ford Ranger с пробегом 104 000 миль (166 тыс км), сняв весь процесс для полного видео.

Доказательства небрежности появляются на ранней стадии. Крышка цепи ГРМ покрыта лаком, что свидетельствует о старом, переиспользованном масле. Снятие крышки клапана показывает уровень осадка и мусора, которые могли возникнуть только из-за отсутствия замены масла.

Ситуация становится хуже, поскольку ведущий канала Эрик глубже углубляется в механизм. На дне масляного поддона есть толстый слой ила, а на блоке, масляном насосе, распределительных валах и коленчатом валу еще больше лака.

Эрик подозревает, что тот, кто последним работал над этим двигателем, вылил в двигатель кучу присадок для промывки, пытаясь очистить шлам. Это имело противоположный эффект, ослабляя шлам и закупоривая его в нескольких крошечных масляных каналах двигателя.

По словам Эрика, это то, что в конце концов привело к тому, что двигатель остался без масла и вызвало вращение подшипника коленвала. Повреждение было настолько сильным, что один подшипник сросся с коленчатым валом, частично распавшись.

После разборки двигателя Эрик ссылается на CarFax Ranger, который не показывает никаких доказательств замены за последние 50 000 миль. Так что, возможно, этот грузовик работал на одном и том же масле в течение всей второй половины своей жизни.