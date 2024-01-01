На Київщині виявили виробництво підробки моторних олив

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили та припинили виробництво фальсифікованих моторних олив відомих світових брендів, повідомляє прес-служба БЕБ.

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Слідством встановлено, що фігуранти організували на території м. Києва, Київської та Дніпропетровської областей підпільні цехи, де налагодили повний цикл виготовлення підроблених моторних мастил, зокрема: виготовлення тари, етикеток, кришок, фасування сировини в каністри.

“Щоденний обсяг готової продукції становив понад 3 тонни. Фальсифікований товар розповсюджували під виглядом оригінального оптом та вроздріб через мережу інтернет, пункти роздрібної торгівлі та на місцевих ринках”, — йдеться у повідомленні.

Детективи БЕБ спільно з оперативниками Національної поліції України провели 21 санкціонований обшук у місцях виготовлення та реалізації контрафактної продукції, а також за місцем проживання фігурантів.

Вилучено 14 тис. літрів готової продукції, 3,8 тис. літрів сировини, майже 4 тисячі одиниць пластикової тари, обладнання для виробництва, маркіратори, транспортні засоби, понад 1,5 млн грн готівки отриманої внаслідок злочинної діяльності, фінансово-господарську документацію та чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей складає понад 12 млн грн.