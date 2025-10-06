Моторні вподобання вересня: електрокари вперше випередили бензинові авто

У вересні український ринок нових легкових автомобілів зазнав знакових змін — вперше в історії лідерство перейшло до повністю електричних моделей. Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Електрокари — нові фаворити українців

Частка електромобілів у продажах досягла 33%, що вдвічі більше, ніж рік тому (15,3%). Таким чином, уперше за роки спостережень саме електрокари очолили структуру попиту. Лідером серед електричок став Volkswagen ID.UNYX, який зібрав найбільшу кількість реєстрацій у сегменті.

Експерти ринку зазначають, що таке зростання пов’язане передусім із закінченням пільгового періоду для безмитного ввезення електромобілів (діє до кінця 2025 року).

Позиції двигунів внутрішнього згоряння слабшають

Автомобілі з традиційними двигунами (бензиновими, дизельними та ГБО) охопили близько 47% ринку нових авто. Торік їхня частка становила майже 63%, тобто за рік вона знизилася на 16 відсоткових пунктів.

Бензинові моделі втратили частину покупців — 31,2% проти 36,8% торік. Найпопулярнішою моделлю з бензиновим двигуном став Hyundai Tucson.

Дизельні авто продовжують втрачати позиції: 15,3% проти 26% у вересні 2024 року. Лідером у цьому сегменті залишився Renault Duster.

Автомобілі з ГБО, як і торік, зберегли мінімальну присутність на ринку — менше 1% продажів, переважно це модифікації Hyundai Tucson.

Гібриди стабільні, але без приросту

Частка гібридних авто склала 20,3%, майже не змінившись порівняно з минулим роком (21,5%). Лідером серед гібридів залишається Toyota RAV4 — модель, що поєднує ефективність та надійність, зберігаючи популярність серед українців.

Що це означає для ринку

Аналітики вважають, що вересень 2025 року став поворотним моментом — український ринок упевнено рухається у напрямку електрифікації.

Якщо тенденція збережеться, уже наступного року кожен другий новий автомобіль в Україні може бути електричним або гібридним.

“Зміна лідера свідчить про те, що електромобілі перестали бути нішевим продуктом. Вони стають масовим вибором, особливо у великих містах”, — зазначають в Укравтопромі.