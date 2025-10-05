Як безпечно користуватися електросамокатом у місті

На щастя українські законодавці ще не добрались до жорсткого врегулювання питань експлуатації електросамокатів. Це дає широкі можливості використання, але при цьому не всі користувачі цього транспорту усвідомлюють ризики та відповідальність, яку беруть на себе вирушаючи в дорогу.

Читайте також: Ухилянти вирішили втікти за кордон на електросамокатах

Проте дещо українські парламентарі все ж зробили. У квітні 2023 року набрав чинності законопроект № 8172, який визнав електросамокат механічним транспортним засобом. Тому усі, хто користується ними напідпитку отримують дуже високі штрафи та позбавлення права керування, навіть якщо посвідчення водія не мають.

У 2024 році було зареєстровано ще один законопроект № 10441. Його мета — жорстко врегулювати використання самокатів: встановити мінімальний вік користувачів, обмежити швидкість, заборонити перевезення пасажирів тощо. На щастя керманичів самокатів, документ не був ухвалений.

Негласні правила

Саме тому Управління безпеки та вуличної інфраструктури бере на себе місію розповідати, як зробити поїздки електросамокатом максимально безпечними. Користувачі електросамокатів — одні з найбільш вразливих учасників дорожнього руху. Тож аби поїздка була безпечною для вас та оточуючих, потрібно дотримуватися цих простих правил.

Пересувайтеся велосипедною інфраструктурою

Користуйтеся велодоріжками, а якщо їх немає — рухайтеся краєм проїзної частини. На дорозі варто одягати захист: шолом, наколінники, налокітники та рукавички. Можна також використовувати екіпіровку як у мотоциклістів. Це може вберегти від травм.

Чи можна їздити тротуарами?

Тротуар, перш за все, територія для пішоходів. Пересуватися тротуаром формально не заборонено, але пішоходів лякати не варто. Якщо ви наїдете на пішохода, то доведеться нести за це відповідальність. Те саме стосується і перетину пішохідного переходу.

Читайте також: Поліція штрафує за керування електросамокатом напідпитку

Будьте видимими

У дощову та похмуру погоду будьте особливо уважними. Не забувайте про фари, заднє світло, ліхтарики та світловідбивні елементи — це обовʼязково для безпеки.

Контролюйте швидкість

Не ризикуйте, не перевищуйте рекомендовану швидкість у 25 км/год при пересуванні велосипедною інфраструктурою та тротуарами. Вчасно перевіряйте технічний стан самоката, не керуйте ним у стані спʼяніння (за це можна отримати штраф).

Безпека дітей

Дітям до 14 років не рекомендується виїжджати на проїзну частину. Батькам не варто дозволяти дітям користуватися електросамокатами на дорогах. Водночас використання електросамокатів у дворах чи житлових зонах більш безпечне, ніж на дорогах.

Концентрація

Не слухайте гучну музику у навушниках та не користуйтеся телефоном під час руху. Зосереджуйтеся лише на дорозі.

Паркування

Залишайте електросамокат так, щоб він не заважав іншим. Неправильно припаркований транспорт може бути небезпечним, особливо для людей із порушеннями зору.