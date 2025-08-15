Ухилянти вирішили втікти за кордон на електросамокатах

Прикордонники вже назвали порушників ековтікачами. Їх затримали поблизу Ужгорода бійці Чопського загону. Як йдеться у повідомленні Держприкордонслужби, черговий оператор за допомогою засобів відеоспостереження помітив двох чоловіків з наплічниками, котрі швидко пересувалися у напрямку суміжної держави на самокатах.

Для пошуку та затримання ймовірних порушників правопорушників вислали групу реагування відділу "Ужгород". Їх зупинили за триста метрів від кордону. Чоловіки перетнути смугу не встигли.

Як з’ясувалося, обоє затриманих чоловіків віком 34 і 43 років проживали в Ужгороді. Нелегально перетинати кордон їх змусили певні обставини: відносно обох висунуто обвинувачення за ч.3 ст. 307 ККУ "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів".

У ході перевіркових заходів оперативники прикордонного загону багато чого з’ясували. Самокатники зізналися, що мали намір потрапити поза пунктами пропуску до країн ЄС задля уникнення кримінальної відповідальності.

Вони заздалегідь склали маршрут, та, добре знаючи місцевість, вирушили до держкордону. Врахували все, але ось про приховані камери, вочевидь, не знали.

Після встановлення всіх обставин затриманих відпустили. Їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону.