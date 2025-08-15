Уклонисты решили сбежать за границу на электросамокатах

Пограничники уже назвали нарушителей экобеглецами. Их задержали вблизи Ужгорода бойцы Чопского отряда. Как говорится в сообщении Госпогранслужбы, дежурный оператор с помощью средств видеонаблюдения заметил двух мужчин с рюкзаками, которые быстро передвигались в направлении сопредельного государства на самокатах.

Для поиска и задержания вероятных нарушителей правонарушителей выслали группу реагирования отдела "Ужгород". Их остановили в трехстах метрах от границы. Мужчины пересечь полосу не успели.

Как выяснилось, оба задержанных мужчины в возрасте 34 и 43 лет проживали в Ужгороде. Нелегально пересекать границу их заставили определенные обстоятельства: в отношении обоих предъявлено обвинение по ч.3 ст. 307 УК "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

В ходе проверочных мероприятий оперативники пограничного отряда многое выяснили. Самокатчики признались, что намеревались попасть вне пунктов пропуска в страны ЕС во избежание уголовной ответственности.

Они заранее составили маршрут, и, хорошо зная местность, отправились к госгранице. Учли все, но вот о скрытых камерах, очевидно, не знали.

После установления всех обстоятельств задержанных отпустили. Они будут привлечены к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы.