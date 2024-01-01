Как выглядит пункт пропуска "Чоп" (Тиса) после модернизации: фото

Теперь МАПП соответствует всем мировым стандартам для таких сооружений. Модернизация проводилась в рамках Проекта USAID “Экономическая поддержка Украины”. Об этом сообщает Госагентство восстановления.

В ходе обновления заменили 16 модулей для таможенного и паспортного контроля на более современные. Таким образом обеспечены комфортные условия работы для таможенных и пограничных подразделений.

Читайте также Как проходят ремонтные работы на пункте пропуска "Чоп"

Зимой здесь будет тепло от обогревателя, а летом уютно от кондиционеров. Сюда заведены все коммуникации, предусмотренные системами базовой связи.

В зоне МАПП по проекту обновили участок для грузового транспорта, заменили асфальтовое покрытие, нанесли разметку и отремонтировали пешеходные дорожки. На участке въезде в Украину восстановлена площадка весового комплекса.

Мороз... Так не хочется идти к оператору оплачивать заправку! В приложении Monobank активируй в несколько кликов WOG PRIDE и рассчитайся у колонки с функцией Shake to Pay. Рекламная информация

Фото: Госагентство восстановления

Также обновлена схема организации дорожного движения. Она сделана с учетом замечаний работников таможенной и пограничной служб.

Среди новой атрибутики модернизированного пункта пропуска следует выделить смонтированные устройства вынужденной остановки. По сообщению субподрядчика "Автомагистраль-Юг", общее количество вмонтированных в полосы блокираторов движения достигает шести единиц.

Читайте также На пункте пропуска "Чоп" автомобили будут просвечивать насквозь

При необходимости блокираторы очень быстро переводятся из пассивного в операционный режим. Такими действиями будет ограничена возможность транспортным средствам выехать из пределов территории таможенного контроля.

На сегодня "Чоп" (Тиса) считается крупнейшим пунктом пропуска на границе с Венгрией. Его модернизация будет способствовать более комфортному и быстрому пересечению границы.

Фото: Госагентство восстановления

Далее на очереди будет проведен текущий ремонт объектов инфраструктуры. Эти работы также пройдут при содействии Проекта USAID, но они уже пропускной способности МАПП мешать не будут.