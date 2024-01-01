Як виглядає пункт пропуску "Чоп" (Тиса) після модернізації: фото

Тепер МАПП відповідає усім світовим стандартам для таких споруд. Модернізація проводилася в рамках Проєкту USAID "Економічна підтримка України". Про це повідомляє Держагентство відновлення.

В ході оновлення замінили 16 модулів для митного та паспортного контролю на більш сучасні. Таким чином забезпечено комфортні умови роботи для митних і прикордонних підрозділів.

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Взимку тут буде тепло від обігрівача, а влітку затишно від кондиціонерів. Сюди заведено всі комунікації, передбачені системами базового зв’язку.

В зоні МАПП за проєктом оновили ділянку для вантажного транспорту, замінили асфальтне покриття, нанесли розмітку та відремонтували пішохідні доріжки. На ділянці в’їзді в Україну відновлений майданчик вагового комплексу.

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Фото:Держагентство відновлення

Також оновлена схема організації дорожнього руху. ЇЇ зроблено врахуванням зауважень працівників митної та прикордонної служб.

З-поміж нової атрибутики модернізованого пункту пропуску слід виділити змонтовані пристрої вимушеної зупинки. За повідомлення субпідрядника "Автомагістраль-Південь", загальна кількість вмонтованих у смуги блокаторів руху сягає шести одиниць.

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За потреби блокатори дуже швидко переводяться з пасивного в операційний режим. Такими діями буде обмежено можливість транспортним засобам виїхати з межі території митного контролю.

На сьогодні "Чоп" (Тиса) вважається найбільшим пунктом пропуску на кордоні з Угорщиною. Його модернізація сприятиме більш комфортному та швидкому перетину кордону.

Фото:Держагентство відновлення

Далі на черзі буде проведено поточний ремонт об'єктів інфраструктури. Ці роботи також пройдуть за сприяння Проєкту USAID, але вони вже пропускній здатності МАПП заважати не будуть.