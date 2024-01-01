Як проходять ремонтні роботи на пункті пропуску "Чоп"

Транспортний перехід на українсько-угорському кордоні поступово оновлюється. Це має поліпшити умови роботи тих, хто там працює та перетинає кордон.

На час оформлення приватного та комерційного транспорту, вантажів це також вплине – процедура прискориться. Про це повідомляє Закарпатська митниця.

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Ремонтні роботи ведуться на ділянках виїзду та в’їзду в Україну паралельно. На сьогодні вже здійснено монтаж для встановлення засобів примусової зупинки великогабаритних транспортних засобів. За технологічними вимогами термін застигання бетону триває до 30 діб і цей проміжок невдовзі вже збігає.

Тимчасові незручності з повільним трафіком невдовзі відійдуть у минуле – ремонтні роботи на завершенні. Фото: Закарпатська митниця

Зазнали змін смуги вантажного та пасажирського напрямків руху територією митних процедур. Там вже замінено асфальто-бетонне покриття.

З угорського боку кордону автодорожники провели асфальтування вантажного напрямку прикордонного мосту через р.Тиса, що у межах суміжної сторони. В цей час проїзд великогабаритного транспорту через міст в обидва напрямки здійснюється поетапно в реверсному режимі через пасажирську ділянку мосту.

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Окрім цього, для поліпшення умов роботи працівників МАПП "Чоп" встановлено модульні офіси для роботи особового складу митної та прикордонної служб. Цей пакет оновлення здійснюється за підтримки Проєкту USAID "Економічна підтримка України".

Так було і так стало. Фото: Закарпатська митниця

До модулів підведено електроенергію та інші інженерні комунікації. Таке оновлення передбачає поліпшення побутово-офісних умов, що сприятиме здійсненню митно-прикордонного контролю й оформленню за високими світовими стандартами.

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Коли роботи буде завершено, Закарпатська митниця не повідомляє, обмежившись лаконічним сповіщенням про те, що "ремонтні роботи на стадії завершення".

Поки через Тису фури йдуть в реверсному потоці смугою пасажирського транспорту, але невдовзі все зміниться на краще. Фото: Закарпатська митниця