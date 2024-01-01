Західний кордон зупиниться на ремонт: де обмежать рух

На україно-польському польському кордоні вже з понеділка, 23 вересня, планується заміна асфальтного покриття на МАПП “Корчова – Краківець". Роботи вестимуться в зоні оформлення вантажних транспортних засобів у напрямку "виїзд з України".

А з вівторка, 24 вересня, заплановано ремонтні роботи у пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне". Про це повідомила Держмитслужба.

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В обох випадках "це може вплинути на переміщення транспорту через державний кордон, відтак можливі затримки руху".

Очікується, що роботи триватимуть до листопада поточного року. Митна служба просила врахувати це для планування маршруту й розрахунку часу на проходження митної процедури з запасом.

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На кордоні з Угорщиною в найближчі два тижні також ймовірне обмеження руху. Там в районі МАПП "Чоп – Захонь" через ремонт дорожнього покриття в зоні митного контролю транспорт рухатиметься лише двома смугами з п’яти наявних.

Відповідно це вплине на їх оформлення та пропуск через кордон. Однак це стосується легкових та вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України.

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Ремонтні роботи проводяться в рамках проєкту осучаснення митно-прикордонної інфраструктури за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).