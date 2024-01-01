На кордоні запустили нову систему митного оформлення: що змінилося

Вісім автомобільних пунктів пропуску вздовж лінії кордону з Євросоюзом почали з 1 серпня використовувати автоматизовану програму митного оформлення, що прийшла на заміну чинній АСМО "Інспектор". І це тільки початок.

Подібне нововведення запровадять й на інших МАПП. Це планується зробити протягом першої половини серпня. Про таку перспективу розповіли у Держмитслужбі.

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Повідомлення з місць свідчать, що запущений у дію алгоритм нової автоматизованої системи скорочує час оформлення транспортних засобів на добрих 35%.

Попередньо систему тестували на митному посту "Ужгород автомобільний". Починаючи з червня, закарпатські митники переконалися в доцільності запровадження інноваційного продукту. Їх висновки підтверджено в ході нинішньої експлуатації – переваги відносно попередньої програми великі.

Пришвидшення митного оформлення на третину суттєво сприятиме поліпшенню умов ведення підприємницької діяльності. Фото: ДПСУ

При цьому є й додаткові переваги: система інтегрована як з традиційними партнерськими сервісами (Держприкордонслужба, IRU, єЧерга та ін.), так і з новими, які впроваджуються Держмитслужбою в контексті євроінтеграції, наприклад, європейською SEED+.

Вже фіксується значне скорочення часу митного оформлення транспортних засобів та збільшення пропускної здатності МАПП без збільшення штатної чисельності працівників – в першу чергу, шляхом проведеної оптимізації процесів.

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В сегменті пасажирських перевезень оформлення за часом покращилося приблизно на 25-30%. По вантажному напрямку пропускну спроможність збільшено на більш ніж 35%.