На границе запустили новую систему таможенного оформления: что изменилось

ФОТО: ГПСУ|
Новая автоматизированная система оформления авто ускорила, но очереди никуда не делись
Восемь автомобильных пунктов пропуска вдоль линии границы с Евросоюзом начали с 1 августа использовать автоматизированную программу таможенного оформления, пришедшую на замену действующей АСМО “Инспектор”. И это только начало.
Подобное нововведение введут и на других МАПП. Это планируется сделать в течение первой половины августа. О такой перспективе рассказали в Гостаможслужбе.
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Сообщения с мест свидетельствуют, что пущенный в действие алгоритм новой автоматизированной системы сокращает время оформления транспортных средств на добрых 35%.
Предварительно систему тестировали на таможенном посту "Ужгород автомобильный". Начиная с июня, закарпатские таможенники убедились в целесообразности внедрения инновационного продукта. Их выводы подтверждены в ходе нынешней эксплуатации – преимущества относительно предыдущей программы большие.
Ускорение таможенного оформления на треть существенно будет способствовать улучшению условий ведения предпринимательской деятельности. Фото: ГНСУ
При этом есть и дополнительные преимущества: система интегрирована как с традиционными партнерскими сервисами (Госпогранслужба, IRU, еЧерга и др.), так и с новыми, которые внедряются Гостаможслужбой в контексте евроинтеграции, например, европейской SEED+.
Уже фиксируется значительное сокращение времени таможенного оформления транспортных средств и увеличение пропускной способности МАПП без увеличения штатной численности работников – в первую очередь, путем проведенной оптимизации процессов.
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В сегменте пассажирских перевозок оформление по времени улучшилось примерно на 25-30%. По грузовому направлению пропускная способность увеличена на более чем 35%.