Западная граница остановилась на ремонт: где ограничат движение

На украино-польской польской границе уже с понедельника, 23 сентября, планируется замена асфальтового покрытия на МАПП "Корчева – Краковец". Работы будут вестись в зоне оформления грузовых транспортных средств в направлении "выезд из Украины".

А со вторника, 24 сентября, запланированы ремонтные работы в пункте пропуска "Рава-Руська – Гребенне". Об этом сообщила Гостаможслужба.

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В обоих случаях "это может повлиять на перемещение транспорта через государственную границу, поэтому возможны задержки движения".

Ожидается, что работы будут продолжаться до ноября текущего года. Таможенная служба просила учесть это для планирования маршрута и расчета времени на прохождение таможенной процедуры с запасом.

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На границе с Венгрией в ближайшие две недели также вероятно ограничение движения. Там в районе МАПП "Чоп – Захонь" из-за ремонта дорожного покрытия в зоне таможенного контроля транспорт будет двигаться только по двум полосам из пяти имеющихся.

Соответственно это повлияет на их оформление и пропуск через границу. Однако это касается легковых и грузовых транспортных средств в направлении выезда из Украины.

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Ремонтные работы проводятся в рамках проекта осовременивания таможенно-пограничной инфраструктуры при поддержке проекта Агентства США по международному развитию (USAID).