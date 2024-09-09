На границах с Германией огромнейшие пробки: какая причина

Нововведение не совсем новое, поскольку это предостережение является дополнением к уже действующему временному внутреннему пограничному контролю на сухопутных границах с Австрией, Швейцарией, Чехией и Польшей. Однако этого оказалось мало.

9 сентября 2024 года Федеральное министерство внутренних дел отдало приказ об усилении контроля на указанных пограничных переходах и дополнительном введении временного внутреннего пограничного контроля на сухопутных границах с Францией, Люксембургом, Нидерландами, Бельгией и Данией. Эта норма запланирована сроком на шесть месяцев.

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Правда, устойчивого срока не будет, все будет зависеть от результатов проверок, в частности от масштаба потоков и объемов задержаний нелегалов. Поэтому гарантии, что проверки продлятся всего полгода, никто не дает.

Эксперты уже предсказывают приближение большого транспортного паралича. Скажем, 9 сентября очередь на польско-немецкой границе в Свецке, как написало много информационных ресурсов, растянулась где-то 7 километров. Это свидетельствует о накоплении только в одном пункте пропуска нескольких тысяч грузовиков, что ждут, теряют драгоценное время, топливо и увеличивают стресс водителей и пассажиров.

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"Мы распространим наш временный внутренний пограничный контроль на все сухопутные границы Германии. Я приказала это сегодня. Мы укрепляем внутреннюю безопасность с помощью конкретных действий и продолжаем наш жесткий курс против нелегальной миграции. Мы будем продолжать придерживаться этой линии до тех пор, пока мы не достигнем надежной защиты внешних границ ЕС", – подчеркнула министр внутренних дел Нэнси Фезер

Масштабы вероятного паралича автоперевозок не преувеличены. Самыми проблемными направлениями, как свидетельствуют данные Евростата по грузовым перевозкам, будут маршруты между Нидерландами и Германией и наоборот, между Польшей и Германией туда и обратно, а также на пунктах пропуска Франция – Германия – Франция. Эксперты прогнозируют там самые большие очереди.