На кордонах з Німеччиною шалені затори: яка причина

Нововведення не зовсім нове, оскільки ця пересторога є додатком до вже чинного тимчасового внутрішнього прикордонного контролю на сухопутних кордонах з Австрією, Швейцарією, Чехією та Польщею. Однак цього виявилося замало.

9 вересня 2024 року Федеральне міністерство внутрішніх справ віддало наказ про посилення контролю на зазначених прикордонних переходах та додаткове введення тимчасового внутрішнього прикордонного контролю на сухопутних кордонах з Францією, Люксембургом, Нідерландами, Бельгією та Данією. Ця норма запланована терміном на шість місяців.

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Щоправда, сталого терміну не буде, все залежатиме від результатів перевірок, зокрема від масштабу потоків та обсягів затримань нелегалів. Отож гарантії, що перевірки триватимуть лише півроку, ніхто не дає.

Експерти вже передбачають наближення великого транспортного паралічу. Скажімо, 9 вересня черга на польсько-німецькому кордоні у Свєцьку, як написало багато інформаційних ресурсів, розтягнулася десь 7 кілометрів. Це свідчить про накопичення тільки в одному пункті пропуску кількох тисяч вантажівок, що чекають, втрачають дорогоцінний час, паливо та збільшують стрес водіїв і пасажирів.

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"Ми поширимо наш тимчасовий внутрішній прикордонний контроль на всі сухопутні кордони Німеччини. Я наказала це сьогодні. Ми зміцнюємо внутрішню безпеку за допомогою конкретних дій і продовжуємо наш жорсткий курс проти нелегальної міграції. Ми продовжуватимемо дотримуватися цієї лінії доти, поки ми не досягнемо надійного захисту зовнішніх кордонів ЄС", – наголосила міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер

Масштаби ймовірного паралічу автоперевезень не перебільшені. Найпроблемнішими напрямками, як свідчать дані Євростату з вантажних перевезень, будуть маршрути між Нідерландами та Німеччиною і навпаки, між Польщею та Німеччиною туди й назад, а також на пунктах пропуску Франція – Німеччина – Франція. Експерти прогнозують там найбільші черги.