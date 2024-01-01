Как проходят ремонтные работы на пункте пропуска "Чоп"

Транспортный переход на украинско-венгерской границе постепенно обновляется. Это должно улучшить условия работы тех, кто там работает и пересекает границу.

На время оформления частного и коммерческого транспорта, грузов это также повлияет – процедура ускорится. Об этом сообщает Закарпатская таможня.

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Ремонтные работы ведутся на участках выезда и въезда в Украину параллельно. На сегодня уже осуществлен монтаж для установки средств принудительной остановки крупногабаритных транспортных средств. По технологическим требованиям срок застывания бетона длится до 30 суток и этот промежуток вскоре уже истекает.

Временные неудобства с медленным трафиком вскоре уйдут в прошлое – ремонтные работы на завершении. Фото: Закарпатская таможня

Претерпели изменения полосы грузового и пассажирского направлений движения по территории таможенных процедур. Там уже заменено асфальто-бетонное покрытие.

С венгерской стороны границы автодорожники провели асфальтирование грузового направления пограничного моста через р.Тиса, что в пределах смежной стороны. В настоящее время проезд крупногабаритного транспорта через мост в оба направления осуществляется поэтапно в реверсном режиме через пассажирский участок моста.

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Кроме этого, для улучшения условий работы сотрудников МАПП "Чоп" установлены модульные офисы для работы личного состава таможенной и пограничной служб. Этот пакет обновления осуществляется при поддержке Проекта USAID "Экономическая поддержка Украины".

Так было и так стало. Фото: Закарпатская таможня

К модулям подведены электроэнергия и другие инженерные коммуникации. Такое обновление предусматривает улучшение бытово-офисных условий, что будет способствовать осуществлению таможенно-пограничного контролю и оформлению по высоким мировым стандартам.

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Когда работы будут завершены, Закарпатская таможня не сообщает, ограничившись лаконичным извещением о том, что "ремонтные работы на стадии завершения".

Пока через Тису фуры идут в реверсном потоке по полосе пассажирского транспорта, но вскоре все изменится к лучшему. Фото: Закарпатская таможня