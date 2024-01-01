Путепровод на Буковине восстановили, а капремонт будет после войны

ФОТО: Служба восстановления в Черновицкой области|
Путепровод еще безопасно послужит до капремонта не один год
Транспортный переход на участке дороги Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече вблизи села Коровия подвергся аварийно-восстановительным работам. Основная причина такого вмешательства проста – сооружение превысило свой нормативный срок эксплуатации.
Какое говорится на странице Службы восстановления и развития инфраструктуры в Черновицкой области, путепровод ввели в строй в 1982 году. С тех пор за 42 года эксплуатации серьезных ремонтов не проводилось.
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Для проведения капитального ремонта финансирование в такое сложное время ограничено, поэтому провели восстановление, что позволит безопасно эксплуатировать этот объект еще не один год. Для укрепления опорных железобетонных стоек была применена современная технология – армирование карбоновой пленкой.
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Фото: Служба восстановления в Черновицкой области
После подготовки поверхности путем пескоструйной очистки, полосы карбоновой пленки фиксировались вдоль стоек и обматывались вокруг них в несколько слоев. Такой метод позволил значительно повысить прочность конструкций.
Комплекс мероприятий по укреплению и стабилизации путепровода, направленных на продление срока его эксплуатации, выполнен в полном объеме. Работы по устранению аварийных повреждений проводились в рамках эксплуатационного содержания.
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Таким образом путепровод на трассе М-19 общей протяженностью 114 метров получил паспорт и в дальнейшем будет обеспечивать грузовое и пассажирское транспортное сообщение, что для логистики военного времени очень важно.