Путепровод на Буковине восстановили, а капремонт будет после войны

Транспортный переход на участке дороги Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече вблизи села Коровия подвергся аварийно-восстановительным работам. Основная причина такого вмешательства проста – сооружение превысило свой нормативный срок эксплуатации.

Какое говорится на странице Службы восстановления и развития инфраструктуры в Черновицкой области, путепровод ввели в строй в 1982 году. С тех пор за 42 года эксплуатации серьезных ремонтов не проводилось.

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Для проведения капитального ремонта финансирование в такое сложное время ограничено, поэтому провели восстановление, что позволит безопасно эксплуатировать этот объект еще не один год. Для укрепления опорных железобетонных стоек была применена современная технология – армирование карбоновой пленкой.

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Фото: Служба восстановления в Черновицкой области

После подготовки поверхности путем пескоструйной очистки, полосы карбоновой пленки фиксировались вдоль стоек и обматывались вокруг них в несколько слоев. Такой метод позволил значительно повысить прочность конструкций.

Комплекс мероприятий по укреплению и стабилизации путепровода, направленных на продление срока его эксплуатации, выполнен в полном объеме. Работы по устранению аварийных повреждений проводились в рамках эксплуатационного содержания.

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Таким образом путепровод на трассе М-19 общей протяженностью 114 метров получил паспорт и в дальнейшем будет обеспечивать грузовое и пассажирское транспортное сообщение, что для логистики военного времени очень важно.