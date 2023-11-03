Во Львовской области постепенно исчезают временные неудобства из-за объездов и суженных участков дорог во время ремонта, расширения и нового строительства: автомагистрали в сторону пунктов пропуска украино-польской границы приобретают европейские стандарты.

В первый день ноября на автодороге Киев-Чоп в районе Восточного подъезда во Львов открыто движение по отремонтированному мосту через реку Малеховка. С его вводом в эксплуатацию отменен объездной путь и устранены неудобства в окрестностях древнего города из-за значительных пробок в час-пик. Также снято ограничение грузоподъемности, которая действовала там долгое время.

Согласно проекту, старый мост расширен до 19,2 метра. Это позволило направить по две полосы движения в одном направлении. Также по обе стороны устроили подходы к переправе.

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А вот вблизи села Лисовичи на дороге "Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы" днем ранее начат ремонт мостового перехода на реке Бережница. Там движение по всему участку объездной дороги Моршина перекрыто, поэтому водителям следует учесть такое ограничение.

Схема объезда закрытого участка объездной дороги Моршина из-за ремонта моста на реке Бережница. Инфографика: Авто24

Самый масштабный объем работ сейчас – в пограничной части Львовщины на дороге "Червоноград - Рава-Русская". Там Служба автомобильных дорог во Львовской области реализует международный проект "польского кредита", направленного на улучшение логистики по программе "Развитие пограничной дорожной инфраструктуры на подходах к пунктам пропуска на украинско-польской границе".

"На автодороге, протяженностью 53 км, между Червоноградом и Равой-Русской одновременно работают несколько дорожных бригад. Фактически, вся дорожная техника подрядчика сосредоточена на этом объекте, ведь дорога имеет стратегическое значение не только для местного населения, но и для транзитного транспорта. После ремонта этой дороги, появится возможность водителям существенно сократить путь от КПП «Рава-Русская» в направлении Волынской области, а для дорожников – разгрузить автомобильную дорогу М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская - рассказывает руководитель Службы восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области Олег Береза.

Вскоре между Червоноградом и Равой-Русской будет современная дорога, что улучшит логистику сразу нескольких международных пунктов пропуска на украинско-польской границе. Фото: Служба восстановления Львовской области

Обновленная дорога должна соединить между собой международные пункты пропуска "Угринов - Долгобычев" и "Рава-Русская - Гребенное". Кроме того, дорога ведет к будущим КПП "Белз - Будинин" и "Варяж - Усьмеж".

Попутно львовские дорожники продолжаются ремонтно-строительные работы на девяти искусственных сооружениях в Белге, Угневе, Михайловке, Корчево, Заставном и Реках. Вскоре и там временные неудобства уйдут в прошлое.

Схема объезда из-за капитального ремонта мостового перехода через р. Рата в Великих Мостах автодороги государственного значения Ковель – Владимир-Волынский – Червоноград – Жовква. Инфографика: Служба восстановления Львовской области