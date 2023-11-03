У Львівській області поступово зникають тимчасові незручності через об’їзди та звужені ділянки доріг під час ремонту, розширення та нового будівництва: автомагістралі у бік пунктів пропуску україно-польського кордону набувають європейських стандартів.

У перший день листопада на автошляху Київ-Чоп в районі Східного під’їзду до Львова відкрито рух відремонтованим мостом через річку Малехівка. З його введенням в експлуатацію скасовано об’їзний шлях та усунено незручності на околицях древнього міста через значні затори в час-пік. Також знято обмеження вантажності, яка діяла там довгий час.

Відповідно до проєкту, старий міст розширено до 19,2 метра. Це дозволило спрямувати по дві смуги руху в одному напрямку. Також з обох сторін влаштували підходи до переправи.

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А ось поблизу села Лисовичі на дорозі “Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці” днем раніше розпочато ремонт мостового переходу на річці Бережниця. Через це рух всією ділянкою об’їзної дороги Моршина перекрито, тож водіям слід врахувати таке обмеження.

Схема об'їзду закритої ділянки об’їзної дороги Моршина через ремонт мосту на річці Бережниця. Інфографіка: Авто24

Наймасштабніший обсяг робіт нині – у прикордонній частині Львівщини на дорозі “Червоноград – Рава-Руська”. Там Служба автомобільних доріг у Львівській області реалізовує міжнародний проєкт "польського кредиту", спрямованого на покращення логістики за програмою "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні".

"На автошляху, довжиною 53 км, між Червоноградом і Равою-Руською одночасно працюють кілька дорожніх бригад. Фактично уся дорожня техніка підрядника зосереджена на цьому об’єкті, адже дорога має стратегічне значення не лише для місцевого населення, а й для транзитного транспорту. Після завершення ремонту цієї дороги, з'явиться можливість водіям суттєво скоротити шлях від КПП «Рава-Руська» в напрямку Волинської області, а для дорожників – розвантажити автомобільну дорогу М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська", – розповідає керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області Олег Береза.

Невдовзі між Червоноградом і Равою-Руською буде сучасна дорога, що поліпшить логістику відразу кількох міжнародних пунктів пропуску на україно-польському кордоні. Фото: Служба відновлення Львівської області

Оновлена дорога невдовзі має з’єднати між собою міжнародні пункти пропуску "Угринів - Долгобичув" та "Рава-Руська – Гребенне". Окрім цього, дорога веде до майбутніх КПП "Белз - Будинін" та "Варяж - Усьмеж".

Попутно львівські дорожники продовжуються ремонтно-будівельні роботи на дев’яти штучних спорудах у Белзі, Угневі, Михайлівці, Корчеві, Заставному та Річках. Невдовзі й там тимчасові незручності відійдуть у минуле.

Схема об'їзду через капітальний ремонт мостового переходу через р. Рата у Великих Мостах автодороги державного значення Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква. Інфографіка: Служба відновлення Львівської області