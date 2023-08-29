Схема об'їзду для вантажівок та легкового транспорту різна.

На Східному під’їзді до міста Львова автодороги М-06-07 Київ – Чоп у Малехові проводиться капітальний ремонт мостового переходу через річку Малехівка. Роботи будуть виконуватись кілька місяців, орієнтовно до кінця осені. Тож цю ділянку подорожуючим зі сходу потрібно об'їхати.

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Об’їзд ділянки ремонту організовано двома шляхами. Вантажні автомобілі їдуть через кільцеву дорогу міста Львова. Для легкового транспорту діятиме ще один альтернативний маршрут через населені пункти Дубляни та Великі Грибовичі.

Схема об’їзду мосту через річку Малехівка:

Залізобетонну переправу над річкою Малехівка зведено у 1961 році. Через значне навантаження на споруду впродовж 62 років її основні елементи почали руйнуватися. На ситуацію також суттєво вплинули не з’єднані між собою дві прогонові будови. Як наслідок, у процесі руху транспорту вони зміщувалися.

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Після проведення комісійного обстеження споруду визнали аварійною. Вже кілька років тут діяли обмеження вантажопідйомності.

В процесі ремонту будуть проведені такі роботи:

демонтаж конструкції аварійного мосту;

перевлаштування інженерні мережі;

встановлення буронабивних палей під конструкції опор;

влаштування опори мосту;

укладення балок прогонових будов та залізобетонної плити;

влаштування тротуарів;

гідроізоляція та водовідведення;

встелення шарів асфальтобетонного дорожнього покриття;

встановлення бар’єрного та перильного огородження;

нанесення горизонтальної розмітки та встановлення дорожніх знаків.

Відповідно до проєкту міст буде розширений до 19,2 метра для влаштування двох смуг в кожному напрямку. Завдяки демпферній системі будуть розподілені зустрічні транспортні потоки. А також з обох сторін зроблять підходи до переправи.

Завершити ремонт моста дорожники планують наприкінці цієї осені.