Схема объезда для грузовиков и легкового транспорта разная.

На Восточном подъезде к Львову автодороги М-06-07 Киев – Чоп в Малехове проводится капитальный ремонт мостового перехода через реку Малеховка. Работы будут производиться несколько месяцев, ориентировочно до конца осени. Так что этот участок путешественникам с востока нужно объехать.

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Объезд участка ремонта организован двумя путями. Грузовые автомобили едут через кольцевую дорогу Львова. Для легкового транспорта будет действовать еще один альтернативный маршрут по населенным пунктам Дубляны и Большие Грибовичи.

Схема объезда моста через реку Малеховка:

Железобетонная переправа над рекой Малеховка возведена в 1961 году. Из-за значительной нагрузки на сооружение в течение 62 лет ее основные элементы начали разрушаться. На ситуацию также существенно повлияли не соединенные между собой два пролетных строения. Как следствие, в процессе движения транспорта они смещались.

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После проведения комиссионного обследования сооружение было признано аварийным. Уже несколько лет здесь действовали ограничения грузоподъемности.

В процессе ремонта будут проведены следующие работы:

демонтаж конструкции аварийного моста;

переустройство инженерных сетей;

установка буронабивных свай под конструкции опор;

устройство опоры моста;

укладка балок пролетных строений и железобетонной плиты;

устройство тротуаров;

гидроизоляция и водоотвод;

несколько слоев асфальтобетонного дорожного покрытия;

установка барьерного и перильного ограждения;

нанесение горизонтальной разметки и установка дорожных знаков.

Согласно проекту мост будет расширен до 19,2 метра для устройства двух полос по каждому направлению. Благодаря демпферной системе будут распределены встречные транспортные потоки. А также с обеих сторон сделают подход к переправе.

Завершить ремонт моста дорожники планируют в конце этой осени.