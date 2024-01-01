Шляхопровід на Буковині відновили, а капремонт буде після війни

Транспортний перехід на ділянці дороги Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече поблизу села Коровія зазнав аварійно-відновлювальних робіт. Основна причина такого втручання проста – споруда перевищила свій нормативний термін експлуатації.

Яке йдеться на сторінці Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області, шляхопровід ввели у стрій у 1982 році. Відтоді за 42 роки експлуатації серйозних ремонтів не проводилося.

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Для проведення капітального ремонту фінансування в такий складний час обмежене, отож провели відновлення, що дозволить безпечно експлуатувати цей об’єкт ще не один рік. Для укріплення опорних залізобетонних стійок було застосовано сучасну технологію – армування карбоновою плівкою.

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Фото: Служба відновлення у Чернівецькій області

Після підготовки поверхні шляхом піскоструменевого очищення, смуги карбонової плівки фіксувалися вздовж стійок і обмотувалися навколо них у декілька шарів. Такий метод дозволив значно підвищити міцність конструкцій.

Комплекс заходів з укріплення та стабілізації шляхопроводу, спрямованих на продовження терміну його експлуатації, виконано в повному обсязі. Роботи з усунення аварійних пошкоджень проводились у межах експлуатаційного утримання.

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Таким чином шляхопровід на трасі М-19 загальною протяжністю 114 метрів отримав паспорт і надалі забезпечуватиме вантажне та пасажирське транспортне сполучення, що для логістики воєнного часу дуже важливо.