Укр
Ру

Водія електросамоката позбавили "прав" на три роки за керування напідпитку

Результат перевірки водія електросамоката на стан сп’яніння показав 2,24 проміле. Поліцейські склали на нього відповідний протокол.
Водія електросамоката оштрафували на 34 000 грн за керування напідпитку - Auto24

ФОТО: Патрульна поліція Київської області|

Стан сп’яніння показав 2,24 проміле

Євген Гудущан
logo3 вересня, 20:02
logo0
logo0 хв

Учора, близько 2-ї години, на вулиці Печерська у селі Чайки патрульні побачили двох осіб, які рухалися на електросамокаті. Що саме стало причиною зупинки Патрульна поліція Київської області не повідомляє.

Читайте також: Скільки водіїв позбавлено "прав" через кермування напідпитку

Під час спілкування із громадянами у водія електросамоката поліцейські виявили ознаки сп’яніння. Результат огляду за допомогою приладу Драгер — 2,24 проміле, що значно перевищує допустиму норму для водіїв транспортних засобів.

Окрім цього, патрульні встановили, що водій вчинив правопорушення повторно протягом року. Інспектори склали на нього протокол за ч. 2 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння, повторно протягом року) КУпАП.

Санкція ч. 2 ст. 130 КУпАП (повторно протягом року) передбачає штраф у розмірі 34 000 гривень та позбавлення права управління на 3 роки.

У поліції нагадують, що у стані сп’яніння заборонено сідати за кермо — незалежно від того, це автомобіль, мотоцикл чи електросамокат. Подібні дії тягнуть за собою адміністративну відповідальність.

#Штрафи #Алкоголь #Автоподія #Поліція #Новини