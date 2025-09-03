Водія електросамоката позбавили "прав" на три роки за керування напідпитку

Учора, близько 2-ї години, на вулиці Печерська у селі Чайки патрульні побачили двох осіб, які рухалися на електросамокаті. Що саме стало причиною зупинки Патрульна поліція Київської області не повідомляє.

Під час спілкування із громадянами у водія електросамоката поліцейські виявили ознаки сп’яніння. Результат огляду за допомогою приладу Драгер — 2,24 проміле, що значно перевищує допустиму норму для водіїв транспортних засобів.

Окрім цього, патрульні встановили, що водій вчинив правопорушення повторно протягом року. Інспектори склали на нього протокол за ч. 2 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння, повторно протягом року) КУпАП.

Санкція ч. 2 ст. 130 КУпАП (повторно протягом року) передбачає штраф у розмірі 34 000 гривень та позбавлення права управління на 3 роки.

У поліції нагадують, що у стані сп’яніння заборонено сідати за кермо — незалежно від того, це автомобіль, мотоцикл чи електросамокат. Подібні дії тягнуть за собою адміністративну відповідальність.