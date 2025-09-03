Водителя электросамоката лишили "прав" на три года за управление в нетрезвом виде

Вчера, около 2 часов, на улице Печерская в селе Чайки патрульные увидели двух человек, которые двигались на электросамокате. Что именно стало причиной остановки Патрульная полиция Киевской области не сообщает.

Читайте также: Сколько водителей лишены "прав" за вождение в нетрезвом виде

Во время общения с гражданами у водителя электросамоката полицейские обнаружили признаки опьянения. Результат осмотра с помощью прибора Драгер - 2,24 промилле, что значительно превышает допустимую норму для водителей транспортных средств.

Кроме этого, патрульные установили, что водитель совершил правонарушение повторно в течение года. Инспекторы составили на него протокол по ч. 2 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения, повторно в течение года) КУоАП.

Санкция ч. 2 ст. 130 КУоАП (повторно в течение года) предусматривает штраф в размере 34 000 гривен и лишение права управления на 3 года.

В полиции напоминают, что в состоянии опьянения запрещено садиться за руль - независимо от того, это автомобиль, мотоцикл или электросамокат. Подобные действия влекут за собой административную ответственность.