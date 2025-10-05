Как безопасно пользоваться электросамокатом в городе

К счастью, украинские законодатели еще не добрались до жесткого урегулирования вопросов эксплуатации электросамокатов. Это дает широкие возможности использования, но при этом не все пользователи этого транспорта осознают риски и ответственность, которую берут на себя отправляясь в путь.

Однако кое-что украинские парламентарии все же сделали. В апреле 2023 года вступил в силу законопроект № 8172, который признал электросамокат механическим транспортным средством. Поэтому все, кто пользуется ими в нетрезвом состоянии получают очень высокие штрафы и лишение права управления, даже если водительского удостоверения не имеют.

В 2024 году был зарегистрирован еще один законопроект № 10441. Его цель - жестко урегулировать использование самокатов: установить минимальный возраст пользователей, ограничить скорость, запретить перевозку пассажиров и тому подобное. К счастью руководителей самокатов, документ не был принят.

Негласные правила

Именно поэтому Управление безопасности и уличной инфраструктуры берет на себя миссию рассказывать, как сделать поездки электросамокатом максимально безопасными. Пользователи электросамокатов - одни из самых уязвимых участников дорожного движения. Поэтому чтобы поездка была безопасной для вас и окружающих, нужно придерживаться этих простых правил.

Передвигайтесь по велосипедной инфраструктуре

Пользуйтесь велодорожками, а если их нет - двигайтесь по краю проезжей части. На дороге стоит одевать защиту: шлем, наколенники, налокотники и перчатки. Можно также использовать экипировку как у мотоциклистов. Это может уберечь от травм.

Можно ли ездить по тротуарам?

Тротуар, прежде всего, территория для пешеходов. Передвигаться по тротуару формально не запрещено, но пешеходов пугать не стоит. Если вы наедете на пешехода, то придется нести за это ответственность. То же касается и пересечения пешеходного перехода.

Будьте видимыми

В дождливую и пасмурную погоду будьте особенно внимательными. Не забывайте про фары, задний свет, фонарики и светоотражающие элементы - это обязательно для безопасности.

Контролируйте скорость

Не рискуйте, не превышайте рекомендованную скорость в 25 км/ч при передвижении по велосипедной инфраструктуре и тротуарам. Вовремя проверяйте техническое состояние самоката, не управляйте им в состоянии опьянения (за это можно получить штраф).

Безопасность детей

Детям до 14 лет не рекомендуется выезжать на проезжую часть. Родителям не стоит позволять детям пользоваться электросамокатами на дорогах. В то же время использование электросамокатов во дворах или жилых зонах более безопасное, чем на дорогах.

Концентрация

Не слушайте громкую музыку в наушниках и не пользуйтесь телефоном во время движения. Сосредоточьтесь только на дороге.

Парковка

Оставляйте электросамокат так, чтобы он не мешал другим. Неправильно припаркованный транспорт может быть опасным, особенно для людей с нарушениями зрения.