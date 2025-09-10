Мотоцикл Папи Римського виставлять на аукціон

Важкий туристичний мотоцикл BMW R 18 Transcontinental, нещодавно подарований Папі Римському Лео XIV, буде виставлений на аукціон Missio Austria у жовтні 2025 р. Виручені кошти спрямують на проекти для допомоги дітям у Мадагаскарі. Про це повідомляє офіційний сайт BMW.

Читайте також: В BMW розробили мотоцикл для їзди без шолома

Цей унікальний байк буде виставлений у BMW Welt в Мюнхені з 15 вересня по 7 жовтня 2025 р, до початку аукціону.

BMW R18 Transcontinental оснащений двоциліндровим опозитним двигуном об'ємом 1802 куб. см з повітряно-масляним охолодженням потужністю 67 кВт (91 к.с.) при 4750 об/хв, що видає максимальний момент 158 Нм при 3000 об/хв. Мотоцикл має максимальну швидкість понад 180 км/год, суху масу 427 кг та об'єм паливного бака 24 літри.

В Україні прайс на новий BMW R18 Transcontinental стартує від 1 546 831 грн. ($37 500). За мотоцикл Папи Римського просять 42 тисячі фунтів стерлінгів ($56 900), але це лише стартова ціна.