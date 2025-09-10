Мотоцикл Папы Римского выставят на аукцион

Тяжелый туристический мотоцикл BMW R 18 Transcontinental, недавно подаренный Папе Римскому Лео XIV будет выставлен на аукцион Missio Austria в октябре 2025 г., а вырученные средства будут направлены на проекты помощи детям в Мадагаскаре. Об этом сообщает официальный сайт BMW.

Этот уникальный байк будет выставлен в BMW Welt в Мюнхене с 15 сентября по 7 октября 2025г., до начала аукциона.

BMW R18 Transcontinental оснащен двухцилиндровым оппозитным двигателем объемом 1802 куб. см с воздушно-масляным охлаждением мощностью 67 кВт (91 л.с.) при 4750 об/мин, выдающим максимальный момент 158 Нм при 3000 об/мин. Мотоцикл имеет максимальную скорость более 180 км/ч, сухую массу 427 кг и объем топливного бака 24 литра.

В Украине прайс на новый BMW R18 Transcontinental стартует от 1 546 831 грн. ($37 500). За мотоцикл Папы Римского просят 42 тысячи фунтов стерлингов ($56 900), но это только стартовая цена.