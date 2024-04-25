Зняття заборони на рух смугами громадського транспорту для двоколісного транспорту може покращити безпекову ситуацію у містах.

Петиція про зняття заборони на рух смугами громадського транспорту для мотоциклів та мопедів вже зареєстрована на сайті Кабінету міністрів України. Якщо вона набере необхідні 25 тисяч підписів, безпека пересування для водіїв двоколісного транспорту може бути покращена.

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Зараз рух смугами громадського транспорту дозволено таксистам, велосипедистам та автомобілям екстрених служб. Разом з цим зняття заборони для всіх двоколісних транспортних засобів цілком відповідає світовим стандартам безпеки дорожнього руху.

«Як вбачається з практики розвитку правил дорожнього руху в європейських країнах, дозволяється рухатись мотоциклістам смугою для руху маршрутних транспортних засобів в таких великих містах як Лондон, Бірмінгем, Мадрид, Малага, Кордова, Севілья, Афіни, Салоніки, Генуя, Болонья, Венеція, Стокгольм тощо», - сказано у петиції.

«З метою приведення у відповідність національного законодавства до європейських стандартів, зменшення аварійності на дорогах, пропоную дозволити проїзд смугою для руху маршрутних транспортних засобів мотоциклам, мопедам, моторолерам. Внести відповідні зміни до Правил дорожнього руху та інших нормативних актів України», - пропонує автор петиції Валерій Горбачов.