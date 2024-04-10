Сегмент мотоциклів все ближче до свого високого сезону — про це свідчить статистика реєстрацій мототехніки у березні 2024 року.

Динаміка ринку мотоциклів

У березні українці придбали 6,2 тисячі усіх мотоциклів, стверджують експерти Інституту досліджень авторинку. Це істотно більше (на 40,6%), ніж за аналогічний період минулого року, а також мало не удвічі більше, на 87,7%, ніж у лютому-2024.

Серед загальної кількості 47,7% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 2956 штук. Зазвичай у сегменті мототехніки більшість угод складають продажі нових транспортних засобів, але цього разу (як в січні та лютому) поки «вторинка» ще переважає. Ймовірно, у наступні місяці саме нові байки перехоплять ініціативу, як це спостерігалося у попередні роки.

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На внутрішньому ринку уклали 2656 угод купівлі-продажу мототехніки, що склало 47,7% від загальної кількості. Лише 9,4% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (584 шт.).

Нагадаємо, що наведені тут числа отримані від обліку офіційних угод купівлі-продажу та перших реєстрацій. «Тіньова» частина ринку мотоциклів (зокрема — вторинного) залишається поза межами цього огляду. На думку експертів ІДА вона може бути досить значною — навіть рівною, а то й більшою за офіційну частину.



Динаміка ринку мотоциклів в Україні, березень-2023 — березень-2024

Середній вік мотоциклів на ринку (за підсумками березня) склав 12 років для тих, які перепродувалися всередині країни, та 12,8 року для мотоциклів, які подавалися на першу реєстрацію після розмитнення.

Найпопулярніші мотоцикли

На внутрішньому ринку серед виробників мототехніки у зазначеному періоді переважали японські марки Honda та Yamaha, а також бренд Geon, який позиціонує себе як українську інжинірингову компанію.

Найчастіше у березні договори купівлі-продажу укладали щодо Lifan LF (120 шт.), Loncin LX (96 шт.), та Honda CB (86 шт.).

В сегменті імпорту навіть не набралось виробників, аби набрати класичну двадцятку найпопулярніших. Втім, невдовзі ситуація зміниться, адже ми наближаємось до піку сезону у сегменті. Загалом імпорт мотоциклів з пробігом продовжує триматися на японських марках Yamaha, Honda та Kawasaki. Продукція цих трьох виробників охоплює понад 60% ринку «мото» в імпорті.

Серед окремих моделей найчастіше на першу державну реєстрацію подавали Kawasaki Ninja (26 шт.), Honda CB (21 шт.) та Honda CBR (18 шт.).

Новими в Україні купують в основному мототехніку китайських виробників: у березні вкотре лідерами стали марки Musstang, Spark та Lifan.

Серед нових моделей мотоциклів в Україні першість утримує Spark SP-серії (396 шт.), друге місце вкотре посів Musstang MT (368 шт.), третє (теж без змін відносно попередніх періодів) — Lifan LF (252 шт.)

Нагадаємо, що мотоцикли Honda CB 1300 будуть недоступні у Європі.