Шанувальник мотоциклів для власного піару можуть інколи таке утнути зі своїми двоколісними машинами, що в голові не вкладається. Прикладом цьому є байк у вигляді ягуара.

Баренд Хеммес, дизайнер за освітою, створив мотоцикл Jaguar. Принаймні, з силуетом та головою цього хижака.

Вийшло не дуже практично, але мотоцикл привертає увагу, змушуючи людей зупинятися і дивуватися.

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Автор розробки запевняє, що це данина поваги Jaguar. Щоправда, не уточнює, конкретно данина поваги автомобільному бренду найрозкішніших та найдорожчих машин, чи звіру з родини котячих, найбільшого і найсильнішого представника цього сімейства.

Для Хеммеса знадобилося десять років, щоб створити свого "ягуара" під назвою Night Shadow (Нічна тінь). Дизайнер добре розуміє, що мотоцикл непрактичний для довгих та далеких круїзів. Однак він частий гість на різноманітних шоу та показах в Лондоні, де купається у багатолюдному морі уваги. Втім, його катання на околицях столиці також без уваги не лишається.

Фото з відкритих джерел

Як зазначають експерти, існує ціла мотоциклетна субкультура на American Chopper, присвячена виготовленню байків. Кращі історії з виготовлення найдивовижніших мотоциклів навіть транслюються на каналі Discovery й збирають мільйони глядачів.

Достеменно невідомо чи мотоцикл Jaguar Баренда Хеммеса потрапив на рейтинговий канал, але все попереду. Його мотоцикл і справді виглядає дивно, трохи загрозливо через розкриту пащу "звіра". Попри на свій 15-річний вік, мотоцикл не втратив свої ходові можливості й донині радує господаря.

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