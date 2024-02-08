Мотоцикл-рекордсмен Гіннеса пустять із молотка. Він має найбільшу кількість циліндрів серед усіх функціонуючих транспортних засобів – 48-циліндровий мотор.

Унікальний агрегат Whitelock Tinker Toy з функціональним 48-циліндровим двигуном буде виставлений на торги на аукціоні Bonhams наприкінці квітня. Мотоцикл відзначили у Книзі рекордів Гіннесса як транспортний засіб із найбільшою кількістю циліндрів. Попередня оцінна вартість складає від 50 до 75 тисяч доларів.

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Автор, британець Саймон Уайтлок, затіяв цей проект багато років тому, поступово захоплюючись нестандартними мотоциклами. Від першого Kawasaki з чотирма циліндрами він дійшов Tinker Toy, з мотором на 48 циліндрів, зібраним з 16 трициліндрових двигунів Kawasaki KH250. Мотоцикл обладнаний бутафорським паливним баком, який є кришкою для системи запалення, а також автомобільним генератором. Його передня частина з вилкою та гальмом була взята від Honda GoldWing.

Мотоцикл навіть має допуск на дороги загального користування у Великій Британії, але керувати ним вкрай незручно через його нестандартну форму. Потужність та динамічні характеристики мотоцикла ніколи не замірялися.