Мотоцикл-рекордсмен Гиннеса пустят с молотка. Он имеет наибольшее количество цилиндров среди всех функционирующих транспортных средств - 48-цилиндровый мотор.

Уникальный агрегат Whitelock Tinker Toy с функциональным 48-цилиндровым двигателем будет выставлен на торги на аукционе Bonhams в конце апреля. Мотоцикл отметили в Книге рекордов Гиннесса как транспортное средство с наибольшим количеством цилиндров. Предварительная оценочная стоимость составляет от 50 до 75 тысяч долларов.

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Автор, британец Саймон Уайтлок, затеял этот проект много лет назад, постепенно увлекаясь нестандартными мотоциклами. От первого Kawasaki с четырьмя цилиндрами он дошел Tinker Toy, с мотором на 48 цилиндров, собранным из 16 трехцилиндровых двигателей Kawasaki KH250. Мотоцикл оборудован бутафорским топливным баком, который является крышкой для системы зажигания, а также автомобильным генератором. Его передняя часть с вилкой и тормозом была взята от Honda GoldWing.

Мотоцикл даже имеет допуск на дороги общего пользования в Великобритании, но управлять им крайне неудобно из-за его нестандартной формы. Мощность и динамические характеристики мотоцикла никогда не замерялись.