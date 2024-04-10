Поклонники мотоциклов для собственного пиара могут иногда такое выкинуть со своими двухколесными машинами, что в голове не укладывается. Примером этому является байк в виде ягуара.

Баренд Хеммес, дизайнер по образованию, создал мотоцикл Jaguar. По крайней мере, с силуэтом и головой этого хищника.

Получилось не очень практично, но мотоцикл привлекает внимание, заставляя людей останавливаться и удивляться.

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Автор разработки уверяет, что это дань уважения Jaguar. Правда, не уточняет, конкретно дань уважения автомобильному бренду самых роскошных и дорогих машин, или зверю из семейства кошачьих, самого большого и сильного представителя этого семейства.

Для Хеммеса понадобилось десять лет, чтобы создать своего "ягуара" под названием Night Shadow (Ночная тень). Дизайнер хорошо понимает, что мотоцикл непрактичен для долгих и дальних круизов. Однако он частый гость на различных шоу и показах в Лондоне, где купается в многолюдном море внимания. Впрочем, его катание в окрестностях столицы также без внимания не остается.

Фото из открытых источников

Как отмечают эксперты, существует целая мотоциклетная субкультура на American Chopper, посвященная изготовлению байков. Лучшие истории по изготовлению самых удивительных мотоциклов даже транслируются на канале Discovery и собирают миллионы зрителей.

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Точно неизвестно попал ли мотоцикл Jaguar Баренда Хеммеса на рейтинговый канал, но все впереди. Его мотоцикл действительно выглядит странно, немного угрожающе из-за раскрытой пасти "зверя". Несмотря на свой 15-летний возраст, мотоцикл не потерял свои ходовые возможности и по сей день радует хозяина.