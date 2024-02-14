Зима - не помеха для мотоциклистов. Ведь в январе доля внутренних перепродаж впервые перевесила долю новых в этом сегменте. Что именно покупают?

Сезонность в бизнесе торговли мотоциклами четко выражена, ее демонстрирует диагама внизу. На ней четко выражен так называемый "высокий сезон", он привязан к теплому времени года, и "низкий", когда эксплуатация двухколесного транспорта не слишком комфортна (правильно сказать - опасна).

Однако это не мешает существовать рынку мотоциклов, которых, для сравнения, даже в зимние месяцы продается вдвое больше, чем легковушек с гибридными силовыми установками на вторичном рынке в любое время года.

Динамика рынка мотоциклов в Украине, январь-2023 - январь-2024

В Институте исследований авторынка напоминают, что приведенные далее числа получены только от учета официальных сделок купли-продажи и первых регистраций. "Теневая" часть рынка мотоциклов (в частности - вторичного) остается за пределами этого обзора. По мнению экспертов ИДА, она может быть довольно значительной - даже равной, а то и больше официальной части.

Также интересно пятая часть рынка новых авто - из Китая

Теперь о числах: в январе украинцы приобрели 2,4 тысячи всех мотоциклов. Это почти вдвое (на 49,4%) больше, чем за аналогичный период прошлого года, а также на 7,3% больше, чем в декабре-2023.

Среди общего количества 41% мотоциклов были новыми (импортированными из-за рубежа), количественно это 995 штук. Обычно в сегменте мототехники большинство сделок составляют продажи новых транспортных средств, однако январь стал исключением - на этот раз "вторичка" перевесила.

На внутреннем рынке заключили 1269 сделок купли-продажи мототехники, что составило 52,3% от общего количества. Вероятно, байкеры в зимнее время активнее меняются мотоциклами с пробегом, чем обращаются к продавцам за новыми двухколесными машинами.

Только 6,7% мотоциклов были импортированы подержанными из-за рубежа (163 шт.).

Средний возраст мотоциклов на рынке (по итогам января) составил 13,7 года для тех, которые перепродавались внутри страны, и 14,3 года для мотоциклов, которые подавались на первую регистрацию после растаможки.

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Самые популярные мотоциклы в январе

На внутреннем рынке перепродаж среди производителей мототехники в указанном периоде преобладали японские марки: Honda, Yamaha, и Suzuki. Наиболее популярные модели – Lifan LF (23 шт.), Shineray серии XY (21 шт.), и Loncin LX (20 шт.).

В сегменте импорта снова не хватило производителей, чтобы набрать классическую двадцатку самых популярных. В конце концов, это вполне логично - все же середина зимы. В целом импорт в сегменте "мото" продолжает держаться на таких марках, как Yamaha, Honda и Suzuki.

Среди отдельных моделей чаще всего на первую государственную регистрацию подавали Honda CB (13 шт.), и еще в одинаковом количестве (по 5 шт. каждого) Yamaha N-MAX, Yamaha FZ и Honda CBR.

Новыми в Украине покупают в основном мототехнику китайских производителей: в январе лидерами стали марки Spark, Musstang и Lifan.

Среди моделей первенство удерживает Spark SP-серии (154 шт.), второе место в очередной раз занял Musstang MT (123 шт.), третье (тоже без изменений относительно предыдущих периодов) - Lifan LF (83 шт.)