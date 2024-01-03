Лампочка накаливания уступила место более ярким светодиодным фарам в большинстве новых мотоциклов на пороге 2020-х годов, но сегодня эта технология может стать устаревшей из-за лазерных фар.

Лазерные фары в автомобильной промышленности известны уже добрых десять лет – первые образцы поступили от BMW в 2014 году. Однако эта технология долгое время была недоступной для мотоциклов: стоимость лазерных фар и их более массивные размеры по отношению к светодиодным лампам и сложная упаковочная атрибутика тормозили внедрение таких приборов в двухколесную технику.

Правда, показанный BMW в 2016 году K1600GT с лазерными фарами до серийной мотоциклетной версии не дошел. Сейчас за эту идею взялись Yamaha и Honda. Они хотят сделать лазеры жизнеспособным вариантом для мотоциклов из-за их невероятной яркости. Как помните, такие автомобильные версии BMW с помощью волоконно-оптических кабелей освещают дорогу аж на 600 метров впереди.

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Технология предусматривает направление света через волоконную оптику и это позволяет не учитывать небольшой блок фар. Их можно размещать в любом месте мотоцикла.

Именно поэтому обе японские компании пришли к идее размещения лазерных блоков под сиденьями мотоциклов и использования волоконно-оптических кабелей, чтобы передать их выход туда, где это нужно.

Теперь это стало предметом сразу нескольких новых патентных заявок. Внедрение концепции лазера под сиденьем предполагает снижение стоимости системы за счет использования единого лазерного источника света для всех потребностей мотоцикла в освещении. Правда, подходы разные.

От концепции BMW из 2016-го до нынешней схемы волоконно-оптических лазерных фар и патента на размещение фар на мотоциклах Yamaha и Honda. Фото: BMW / Мotorcycle news

Если Honda планировала использовать два дорогих лазера – один для дальнего света, а другой для ближнего и оставить светодиодные фонари в другом месте, то Yamaha взяла свет от одного лазерного блока и использовала его для фар, задних фонарей, освещения номерного знака, указателей. Она таким образом также обозначила ходовые огни и освещение приборов путем распределения света между несколькими волоконно-оптическими кабелями.

Новая технология позволяет через оптические переключатели включать и выключать отдельные фары, тогда как центральный лазер остается включенным, когда мотоцикл работает. Кроме потенциала использования большой мощности лазерного света для улучшения переднего освещения, эта идея имеет потенциал уменьшения размера пучка света.

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Honda показала, что лазерные фары дальнего и ближнего света можно встроить в зеркала заднего вида. Также ее патент предусматривает фронтальную камеру для наблюдения за приближающимися транспортными средствами, с автоматическим включением ближнего света, что снимает риск ослепления других участников дорожного движения мощным снопом света лазеров.

Обе компании убеждены, что идея использования лазеров под сиденьем способствует централизации массы мотоциклов, на которые они устанавливаются. В то же время технология помогает защитить дорогой лазер от случайного повреждения.