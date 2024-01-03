Лампочка розжарювання поступилася місцем більш яскравим світлодіодним фарам у більшості нових мотоциклів на порозі 2020-х років, але сьогодні ця технологія може стати застарілою через лазерні фари.

Лазерні фари в автомобільній промисловості відомі вже добрих десять років – перші зразки надійшли від BMW у 2014 році. Однак ця технологія довгий час була недоступною для мотоциклів: вартість лазерних фар та їх масивніші розміри стосовно світлодіодних ламп і складна пакувальна атрибутика гальмували впровадження таких приладів у двоколісну техніку.

Щоправда, показаний BMW у 2016 році K1600GT з лазерними фарами до серійної мотоциклетної версії не дійшов. Нині за цю ідею взялися Yamaha та Honda. Вони хочуть зробити лазери життєздатним варіантом для мотоциклів через їх неймовірну яскравість. Як пригадуєте, такі автомобільні версії BMW за допомогою волоконно-оптичних кабелів освітлюють дорогу аж на 600 метрів попереду.

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Технологія передбачає направлення світла через волоконну оптику і це дозволяє не зважати на невеличкий блок фар. Їх можна розміщувати у будь-якому місці мотоцикла.

Саме тому обидві японські компанії прийшли до ідеї розміщення лазерних блоків під сидіннями мотоциклів і використання волоконно-оптичних кабелів, щоб передати їхній вихід туди, де це потрібно.

Тепер це стало предметом відразу кількох нових патентних заявок. Впровадження концепції лазера під сидінням передбачає зниження вартості системи за рахунок використання єдиного лазерного джерела світла для всіх потреб мотоцикла в освітленні. Щоправда, підходи різні.

Від концепції BMW з 2016-го до нинішньої схеми волоконно-оптичних лазерних фар і патенту на розміщення фар на мотоциклах Yamaha та Honda. Фото: BMW / Мotorcycle news

Якщо Honda планувала використовувати два дорогі лазери – один для дальнього світла, а інший для ближнього і залишити світлодіодні ліхтарі в іншому місці, то Yamaha взяла світло від одного лазерного блоку та використала його для фар, задніх ліхтарів, освітлення номерного знака, покажчиків. Вона таким чином також позначила ходові вогні та освітлення приладів шляхом розподілу світла між кількома волоконно-оптичними кабелями.

Нова технологія дозволяє через оптичні перемикачі вмикати та вимикати окремі фари, тоді як центральний лазер залишається увімкненим, коли мотоцикл працює. Окрім потенціалу використання великої потужності лазерного світла для покращення переднього освітлення, ця ідея має потенціал зменшення розміру світла.

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Honda показала, що лазерні фари дальнього та ближнього світла можна вмонтувати в дзеркала заднього огляду. Також її патент передбачає фронтальну камеру для спостереження за транспортними засобами, що наближаються, з автоматичним увімкненням ближнього світла, що знімає ризик засліплення інших учасників дорожнього руху потужним снопом світла лазерів.

Обидві компанії переконані, що ідея використання лазерів під сидінням сприяє централізації маси мотоциклів, на які вони встановлюються. Водночас технологія допомагає захистити дорогий лазер від випадкового пошкодження.